Nürnberg (SID) - Der 1. FC Nürnberg muss in den abschließenden zwei Saisonspielen der Fußball-Bundesliga auf Timothy Chandler verzichten. Der 23 Jahre US-Nationalspieler zog sich, wie der Club erst am Dienstag bekannt gab, bereits am Sonntag im Training einen Außenbandriss im linken Knie zu. Nach Angaben des Vereins muss Chandler drei bis vier Wochen pausieren.