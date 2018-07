Liverpool (dpa) - Für Englands Nationalmannschaftskapitän Steven Gerrard ist die Saison beendet. Der Mittelfeldstar des FC Liverpool muss sich an der linken Schulter operieren lassen.

Damit fehlt er seinem Club in den letzten beiden Saisonspielen der Premier League gegen den FC Fulham (12. Mai) und die Queens Park Rangers (19. Mai). Absagen muss Gerrard auch für die beiden prestigeträchtigen Länderspiele der Engländer gegen Irland am 29. Mai und am 2. Juni zur Wiedereröffnung des legendären Fußball-Tempels Maracanã in Rio de Janeiro gegen Brasilien.

"Die Verletzung unseres Kapitäns hat sich in den letzten Wochen verschlechtert und erfordert eine Operation", teilte der FC Liverpool mit. Gerrard soll zum Saisonstart im August wieder fit sein.