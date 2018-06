München (SID) - Party Teil eins: Bayern München wird am Samstag nun auch offiziell seine 23. deutsche Meisterschaft feiern. Nach dem Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) überreicht zunächst Ligapräsident Reinhard Rauball an Kapitän Philipp Lahm die Schale. Gegen 19.30 Uhr geht es dann per Autokorso von der Ungererstraße über die Leopoldstraße und Ludwigstraße zum Marienplatz.

Dort werden die Stars des FC Bayern um etwa 20.30 Uhr auf dem Rathausbalkon erwartet, wo sie sich eine Stunde lang den Fans präsentieren wollen. Anschließend werde die Mannschaft "die Feierlichkeiten im kleinen Kreis ausklingen lassen", teilte der Verein mit. Für Sonntag hat Heynckes übrigens trainingsfrei gegeben.

Es soll aber nicht die letzte Party der Bayern, die bereits seit 6. April als Meister feststehen, auf dem Marienplatz in dieser Saison sein. Die Münchner stehen auch noch im Finale der Champions League am 25. Mai in London gegen Borussia Dortmund und am 1. Juni im DFB-Pokalfinale in Berlin gegen den VfB Stuttgart.

Vor dem Derby am Samstag gegen Augsburg wird es in der Allianz Arena bayerisch werden. Blas- und Trachtenkapellen, Schuhplattler, Goaßlschnalzer und Maitänzer sollen die Zuschauer ab ca. 14.15 Uhr unter dem Motto "Mia san boarisch" in Stimmung bringen. Es folgt ein Trailer zu 22 FCB-Legenden - unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Sepp Maier Paul Breitner, Lothar Matthäus, Oliver Kahn und Roy Makaay.