Sao Paulo (dpa) - Die FIFA macht sich weiterhin Sorgen um die rechtzeitige Fertigstellung der WM-Stadien in Brasilien.

"Die technischen Teams der FIFA und des lokalen Organisationskomitees haben die strenge Überwachung der Arbeiten an allen verbliebenen sechs WM-Stadien verstärkt - nicht nur in Sao Paulo", hieß es in einer Mitteilung des Fußball-Weltverbandes an die amerikanische Nachrichtenagentur AP.

Zuvor hatten die WM-Planer in Sao Paulo von Schwierigkeiten berichtet, die Arena bis zum vereinbarten Übergabetermin im Dezember 2013 fertigzustellen. In dem Stadion in der Millionnemetropole soll am 12. Juli 2014 das WM-Eröffnungsspiel stattfinden. Probleme bereitet offenbar die zusätzliche Bestuhlung der beinahe 70 000 Plätze.

"Die FIFA ist sicherlich besorgt, da es elementar ist, dass die strenge Frist bis Dezember 2013 eingehalten wird", hieß es vom Weltverband. Bis Ende des Jahres müssen die Arenen in Sao Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Cuiaba, Manaus und Natal fertig sein. Bereits in diesem Sommer werden beim Confederations Cup die weiteren WM-Stadien in Rio de Janeiro, Brasilia, Salvador, Belo Horizonte, Recife und Fortaleza einem Praxistest unterzogen. Die FIFA-Frist zur Fertigstellung war hier nur in Belo Horizonte und Fortaleza eingehalten worden.

Am Dienstag war bekanntgeworden, dass die Sanierungskosten für das legendäre Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro gestiegen sind. Nach Medienberichten sind es inzwischen 1,2 Milliarden Reais oder umgerechnet 454 Millionen Euro. Der Anstieg sei auf zusätzliche 200 Millionen Reais für Anpassungsmaßnahmen an FIFA-Standards zur Fußball-WM 2014 zurückzuführen. Bislang waren die Kosten laut Regierungs-Website mit 808,4 Millionen Reais (306 Millionen Euro) veranschlagt worden.

Die Bau-Behörde bestätigte, dass ein für den 15. Mai geplantes zweites Probespiel abgesagt wurde. Das Stadion war erstmals am 27. April mit einer Auslastung von 30 Prozent getestet worden. Die Eröffnung findet am 2. Juni mit dem Testspiel zwischen Brasilien und England statt.

