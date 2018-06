Berlin (dpa) - Das aktuelle kalenderblatt für den 8. Mai:

19. Kalenderwoche

128. Tag des Jahres

Noch 237 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Stier

Namenstag: Désiré, Evodia, Friedrich, Klara, Ulrike

HISTORISCHE DATEN



2012 - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (Likud) sagt überraschend Neuwahlen ab und bildet statt dessen eine Regierung mit der größten Oppositionspartei Kadima.

2010 - Bei einer schweren Methangas-Explosion in einer Kohlegrube in Russland werden mindestens 67 Bergleute getötet.

2008 - Lobbyisten in Brüssel sollen künftig ihre Tätigkeiten offenlegen. Eine entsprechende Entschließung für strengere Regeln und mehr Transparenz nimmt das Europaparlament in Brüssel mit breiter Mehrheit an.

2003 - Auf einem unbeschrankten Bahnübergang im ungarischen Siofok am Plattensee wird ein deutscher Reisebus von einem Personenzug erfasst, dabei sterben 33 deutsche Urlauber.

1984 - In Großbritannien wird unterhalb von Greenwich an der Themse die bis dahin größte Flutsperre der Welt eingeweiht. Die "Thames Flood Barrier" soll London vor Sturmfluten aus der Nordsee schützen.

1978 - Der Südtiroler Reinhold Messner und der Österreicher Peter Habeler bezwingen als erste Menschen ohne Sauerstoffmasken den Mount Everest.

1945 - Mit der Kapitulation des Deutschen Reiches geht der Zweite Weltkrieg in Europa zu Ende.

1914 - Der US-Kongress erklärt den Muttertag, jeweils am zweiten Sonntag im Mai, zum offiziellen Staatsfeiertag.

1429 - Jeanne d' Arc führt ein französisches Heer gegen die englischen Belagerer der Stadt Orléans zum Sieg.

AUCH DAS NOCH

1990 - dpa meldet: Die Lehrer in Ostfriesland müssen künftig ihre Teetassen selber spülen. Diese Entscheidung fällt der Schulausschuss des Wittmunder Kreistages.

GEBURTSTAGE

1988 - Lise de la Salle (25), französische Pianistin

1968 - Sebastian Schipper (45), deutscher Schauspieler und Regisseur ("Absolute Giganten")

1963 - Michel Gondry (50), französischer Regisseur ("Abgedreht")

1953 - Billy Burnette (60), amerikanischer Musiker ("What's A Little Love Between Friends?")

1943 - Pat Barker (70), britische Schriftstellerin ("World-War-I")

TODESTAGE

1953 - Richard Eichberg, deutsch-amerikanischer Filmregisseur ("Der Tiger von Eschnapur"), geb. 1888

1903 - Paul Gauguin, französischer Maler, Impressionist, geb. 1848