Leipzig (dpa) - In Deutschland steigt nach Expertenangaben die Zahl der Kinder und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes kontinuierlich.

"Die Zahlen wachsen mit einer Frequenz von ein bis zwei Prozent pro Jahr", sagte der Direktor der Leipziger Universitätsklinik für Kinder und Jugendliche, Prof. Wieland Kiess, in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa.

In Deutschland gebe es etwa 30 000 Kinder und Jugendliche mit der genetisch bedingten Autoimmun-Erkrankung Diabetes Typ 1, auch Jugenddiabetes genannt. Insgesamt leiden nach den Angaben der Deutschen Diabetes Gesellschaft sechs Millionen Menschen an der Volkskrankheit Diabetes. 90 Prozent von ihnen haben den Typ 2. In Leipzig tagt von Dienstagabend bis Samstag der Diabetes Kongress 2013.

