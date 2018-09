Köln (SID) - Mit bewährten Kräften und ohne neue Namen gehen die deutschen Handballerinnen in die WM-Play-offs im Juni gegen die Ukraine. Das Gros im Kader von Bundestrainer Heine Jensen stellen die Meisterschafts-Finalisten Thüringer HC und HC Leipzig, die mit insgesamt acht Spielerinnen im 16-köpfigen Aufgebot des Deutschen Handballbundes (DHB) vertreten sind. Wieder dabei sind die beiden Linkshänderinnen Isabell Klein und Susann Müller, die kurz vor der EM im Dezember 2012 in Serbien verletzt passen mussten.

Die Spiele gegen die Ukraine finden am 2. Juni (15.00 Uhr) in Oldenburg und am 9. Juni (18.00 Uhr MESZ) in Kiew statt. Der Gesamtsieger nach Hin- und Rückspiel fährt zur Weltmeisterschaft vom 7. bis 22. Dezember in Serbien. Bereits für die WM qualifiziert sind Titelverteidiger Norwegen, Europameister Montenegro sowie Ungarn und Gastgeber Serbien. Insgesamt nehmen an dem Turnier 24 Nationen teil.

Zur Vorbereitung auf die Play-offs bestreitet die deutsche Mannschaft am 26. Mai (16.00 Uhr) in Berlin ein Testspiel gegen Polen.