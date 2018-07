Moskau (dpa) - US-Außenminister John Kerry ist in Moskau zu Gesprächen über einen Ausweg aus dem blutigen

Syrienkonflikt eingetroffen. In der russischen Hauptstadt will der Spitzendiplomat bei Kremlchef Wladimir Putin sowie seinem Amtskollegen Sergej Lawrow für einen härteren Kurs gegen den syrischen Machthaber Baschar al-Assad werben. Die UN-Vetomacht Russland ist ein enger Partner Assads. Das russisch-amerikanische Verhältnis gilt auch wegen der gegensätzlichen Positionen im Syrienkonflikt als belastet.

