Moskau (dpa) - US-Außenminister John Kerry reist heute zu Gesprächen mit der russischen Führung nach Moskau. Bei seinen Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin und Außenminister Sergej Lawrow will Kerry auch über einen Ausweg aus dem blutigen Syrien-Konflikt beraten. Die UN-Vetomacht Russland ist ein enger Partner von Syriens Machthaber Baschar al-Assad. Kerry trifft in Moskau auch Vertreter der Zivilgesellschaft. Sie klagen über eine Zunahme staatlicher Repressionen seit der Rückkehr von Putin in den Kreml.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.