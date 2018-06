Moskau (dpa) - Vor dem Hintergrund israelischer Angriffe auf Ziele in Damaskus verstärken die USA ihre Bemühungen um eine gemeinsame Line mit Russland zur Lösung des Syrien-Konflikts. US-Außenminister John Kerry traf in Moskau mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammen, um Spielräume in den bisher gegensätzlichen Positionen der beiden UN-Vetomächte zu Syrien auszuloten. Inzwischen unterstrich der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu bei einem Besuch in Shanghai das Selbstverteidigungsrecht seines Landes.

