Washington (dpa) - Drei seit Jahren vermisste Frauen sind den USA lebend wieder aufgetaucht. Die jungen Frauen waren entführt und in einem Haus in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio gefangen gehalten worden.

Ein Nachbar verhalf ihnen am Montag (Ortszeit) zur Flucht. Wie die Behörden mitteilten, wurden drei Verdächtige festgenommen. Die Festgenommenen sollen Brüder im Alter von 50, 52 und 54 sein. Einer von ihnen lebte in dem Haus.

Amanda Berry verschwand 2003 im Alter von 16 Jahren auf dem Heimweg von ihrem Job in einem Fast-Food-Lokal. Am Montag gelang es ihr, die Polizei zu alarmieren, als ihr Kidnapper außer Haus war. Ein Nachbar war auf ihre verzweifelten Hilferufe aufmerksam geworden und brach die Haustür ein. Berry meldete sich beim Polizei-Notruf: "Ich wurde entführt und werde seit zehn Jahren vermisst. Ich bin hier und nun frei", sagte sie laut einer von Fernsehsendern verbreiteten Aufzeichnung ihres Anrufs.

Die Polizei befreite zwei weitere Frauen, Gina DeJesus und Michelle Knight. Wie der Sender CNN berichtete, soll sich auch ein kleines Kind in dem Haus befunden haben. Die damals 14-Jährige DeJesus verschwand am 2. April 2004 auf dem Heimweg von der Schule. Die heute 32 Jahre alte Michelle Knight soll seit ihrem 20 Lebensjahr vermisst worden sein, berichtete der Lokalsender ABC News Channel 5.

"Es ist ein sehr, sehr schönes Ergebnis, dass sie noch unter uns sind", sagte der stellvertretende Polizeichef von Cleveland, Ed Tomba, am Montagabend. "Es ist unglaublich und ein Segen für die Gemeinde und die Polizei und ihre Familien, dass sie noch leben. Ich kann ihnen gar nicht sagen, wie glücklich wir sind."

Die drei Opfer wurden nach ihrer Befreiung in einem Krankenhaus in Cleveland behandelt. Es gehe ihnen gut, sagte Dr. Gerald Maloney, ein Arzt in der Notaufnahme des Metro Health Medical Centers. "Normalerweise gehen solche Geschichten anders aus, daher sind wir sehr froh für sie."

Die Polizei kündigte für Dienstagmorgen (Ortszeit) eine Pressekonferenz an, hieß es bei ABC News Channel 5. Bürgermeister Frank Jackson erklärte, er sei dankbar, dass Berry, DeJesus und Knight lebend gefunden worden seien. "Wir haben viele unbeantwortete Fragen bezüglich des Falles und die Ermittlungen werden weitergehen."

Die Bundespolizeibehörde FBI durchsuchte das Haus, in dem die Frauen festgehalten wurden. Es liegt in einer von vielen Latinos bewohnten Gegend in Cleveland, weniger als einen Kilometer von den Häusern der Familien von Berry und DeJesus.

