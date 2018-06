Maiduguri (Nigeria) (AFP) Bei Angriffen von Islamisten im Nordosten Nigerias sind am Dienstag nach Armeeangaben 55 Menschen getötet worden. Bei den Angriffen in der Stadt Bama seien 55 Menschen getötet worden, darunter zwei Soldaten, mehrere Gefängniswärter, Polizisten und Zivilisten, sagte ein Armeesprecher in der Stadt Maiduguri. Die Stadt ist eine Hochburg der islamistischen Sekte Boko Haram, die im mehrheitlich muslimischen Norden Nigerias seit Jahren mit Gewalt für einen islamischen Staat kämpft.

