Serra San Bruno (SID) - Topfavorit Bradley Wiggins aus Großbritannien hat auf der vierten Etappe des 96. Giro d'Italia wertvolle Zeit eingebüßt. Der Tour-Sieger vom Team Sky kam nach 246 km von Policastro Bussentino nach Serra San Bruno auf regennasser Straße erst 17 Sekunden nach Tagessieger Enrico Battaglin (Italien/Bardiani Valvole) auf Rang 48 ins Ziel. Damit fiel Wiggins in der Gesamtwertung vom zweiten auf den sechsten Platz zurück und hat wie Titelverteidiger Ryder Hesjedal (Kanada/Garmin) einen Rückstand von 34 Sekunden auf den Gesamtführenden Luca Paolini (Italien/Katjuscha), der das Rosa Trikot am Vortag durch seinen Etappensieg übernommen hatte. Mitfavorit Vincenzo Nibali (Astana/+0:31) liegt auf dem vierten Rang. Der frühere Tour-Sieger Cadel Evans (Australien/+0:42) aus dem BMC-Team ist Zehnter.

Nach zwei Anstiegen in der Endphase der Etappe setzte sich der 23-jährige Battaglin vor seinen Landsmännern Fabio Felline (Androni) und Giovanni Visconti (Movistar) durch und feierte den größten Erfolg seiner Karriere. Zuvor hatte die Spitzengruppe Danilo Di Luca (Italien/Vini Fantini-Selle), der am letzten Berg der Etappe attackiert hatte, rund 300 m vor dem Ziel gestellt. Bester Deutscher war Danilo Hondo (Guben/RadioShack) auf Platz 75 (+5:05), in der Gesamtwertung ist der 39-Jährige 60. (+7:37).

Wiggins konnte laut Sky-Teamchef Dave Brailsford nach einem Sturz von Cristiano Salerno (Italien/Cannondale) rund einen Kilometer vor dem Ziel nicht in die Entscheidung eingreifen. Da die Jury aber keinerlei Behinderung erkannte, bekam der 33 Jahre alte Zeitfahr-Olympiasieger seinen Zeitverlust nicht gutgeschrieben.

Am Mittwoch führt das fünfte Teilstück über 203 km von Cosenza nach Matera mit zwei Anstiegen der vierten Kategorie.