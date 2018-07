Kourou (dpa) - Die zweite europäische Vega-Rakete ist erfolgreich ins All gestartet. Der 30 Meter hohe Lastenträger hob vom Weltraumbahnhof Kourou im südamerikanischen Französisch-Guayana ab. An Bord waren nach Angaben des Kontrollzentrums Erdbeobachtungssatelliten Proba-V und VNREDSat-1. Der Satellit Proba-V soll den globalen Pflanzenbestand überwachen. VNREDSat-1 wird in Vietnam eine genauere Erkundung der Folgen des Klimawandels ermöglichen und zur Vorhersage und Verhütung von Naturkatastrophen dienen.

