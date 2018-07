Budapest (dpa) - Der Jüdische Weltkongress hat vor einem Erstarken von Neonazi-Parteien in Europa gewarnt. Der Bericht "Der Aufstieg des Neonazismus im politischen Parteiensystem" wurde beim WJC-Plenum in Budapest vorgestellt. Er greift drei Beispiele heraus: die rechtsextreme ungarische Parlamentspartei Jobbik, die ultranationalistische "Goldene Morgenröte" in Griechenland und die deutsche NPD. Der Bericht empfiehlt unter anderen, diese Parteien zu isolieren.

