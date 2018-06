Böblingen (dpa) - Die Tarifverhandlungen für die 740 000 Beschäftigten der Metallindustrie im Südwesten gehen heute in die dritte Runde. Die IG Metall fordert 5,5 Prozent mehr Geld für zwölf Monate. Die Arbeitgeber bieten 2,3 Prozent mehr Einkommen für 13 Monate bei zwei Nullmonaten. Sie wollen bisher dem Wunsch der Gewerkschaft nach einer Korrektur nach oben nicht nachkommen. Die Gewerkschaft hatte Aktionen vor dem Verhandlungslokal in Böblingen und Warnstreiks in weiteren Betrieben angekündigt.

