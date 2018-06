New York (SID) - Tennis-Rentner Jimmy Connors hat mit seiner in der kommenden Woche erscheinenden Biografie "The Outsider" für mächtig Wirbel in den USA gesorgt. Connors enthüllt Details seiner Beziehung zur früheren Nummer eins Chris Evert und deutet an, seine Ex-Verlobte sei damals schwanger gewesen und habe abgetrieben. "Ein Thema ist aufgekommen als Ergebnis jugendlicher Leidenschaft. Eine Entscheidung musste von einem Paar getroffen werden", schreibt der 61-jährige Connors in seinen Erinnerungen.

Evert (58) reagierte "extrem enttäuscht" über die Veröffentlichung ohne ihr Einverständnis. Ihr Berater wird in der Zeitung USA Today zitiert: "In seinem Buch schreibt Jimmy Connors über eine Zeit in unserer Partnerschaft, die sehr persönlich und emotional schmerzhaft war."

Die Tennisprofis Connors und Evert waren zu Beginn der 1970er Jahre ein Paar, trennten sich jedoch offiziell, um sich auf ihre Karrieren zu konzentrieren. Connors gewann acht Grand-Slam-Turniere und ist mit 109 Titeln auf der Tour die Nummer eins der ewigen Bestenliste. Evert siegte bei 18 Majors und war 260 Wochen lang die Nummer eins im Ranking.