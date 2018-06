Istanbul (AFP) Die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) will ihre Kämpfer wie geplant von diesem Mittwoch an aus der Türkei abziehen. Die ersten PKK-Trupps sollten in einer Woche die Lager der Kurdenrebellen im benachbarten Nordirak erreichen, erklärte die PKK-Führung am Dienstag nach einer Meldung der pro-kurdischen Nachrichtenagentur Firat. Der Abzug der etwa 2000 PKK-Kämpfer aus der Türkei soll "planmäßig und organisiert" erfolgen, wie die Rebellen betonten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.