Washington (AFP) Die US-Hip-Hop-Sängerin Lauryn Hill ist wegen Steuerhinterziehung zu drei Monaten Gefängnis verurteilt worden. Ein Gefängnis in Newark im Bundesstaat New Jersey ordnete zusätzlich am Montag drei Monate Hausarrest gegen die Ex-Sängerin der Fugees an. Die heute 37-Jährige hatte sich schuldig bekannt, zwischen 2005 und 2007 ein Einkommen in Höhe von 1,8 Millionen Dollar (1,3 Millionen Euro) nicht versteuert zu haben.

