Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama und seine südkoreanische Kollegin Park Geun Hye haben Zugeständnissen an Nordkorea eine deutliche Absage erteilt. Vor der Wiederaufnahme von Gesprächen müsse Pjöngjang einen Kurswechsel in der Atompolitik vollziehen, erklärten beide nach einem Treffen in Washington. Bei ihrem demonstrativen Schulterschluss verabredeten Obama und Park eine engere Zusammenarbeit in der Verteidigungspolitik.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.