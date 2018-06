Washington (AFP) China versucht nach einem Bericht des US-Verteidigungsministeriums, mit Cyber-Spionage Informationen über die US-Außenpolitik und militärische Planungen der Vereinigten Staaten zu sammeln. Im vergangenen Jahr habe Peking eine andauernde Hacker-Kampagne geführt, um sich Einblick in außenpolitische Erwägungen und militärische Kapazitäten der USA zu verschaffen, hieß es in einem am Montag veröffentlichten Bericht des Verteidigungsministeriums in Washington.

