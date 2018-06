Manila (dpa) – Bei einer gewaltigen Explosion des Vulkans Mayon auf den Philippinen sind am Dienstag drei deutsche Bergsteiger ums Leben gekommen. Unter den Opfern waren zudem eine in Deutschland lebende Spanierin und ein heimischer Bergführer.

Die Gruppe, zu der noch eine Österreicherin gehörte, war beim Abstieg vom knapp 2500 hohen Gipfel, als sich die Explosion ereignete, berichtete der Veranstalter, der die Bergtour arrangiert hatte. Die Österreicherin wurde leicht verletzt, ebenso elf weitere Bergsteiger. Eine der deutschen Frauen kam laut Pass aus Freiburg im Breisgau.

Der Gouverneur der Provinz Albay korrigierte frühere Angaben, dass auch das vierte Opfer deutscher Nationalität war. In einem Brief an den Tourismusminister präzisierte Joey Salceda später, dass es sich bei den Toten um zwei deutsche Männer, eine deutsche Frau und eine in Deutschland lebende Spanierin handelte.

Insgesamt waren an den Hängen 27 Bergsteiger unterwegs. Der Berg lag am Dienstag unter blauem Himmel. Nichts deutete am Morgen auf das bevorstehende Unglück hin. Vulkanologen sprachen von einer phreatischen oder Dampfgasexplosion. Dabei verdampft erhitztes Wasser und sprengt sich zum Entweichen einen Weg durch das Gestein.