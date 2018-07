Dhaka (AFP) Nach dem verheerenden Fabrikeinsturz in Bangladesch sind dort 18 Textilwerke aus Sicherheitsgründen geschlossen worden. Auch die Arbeit in weiteren Fabriken solle eingestellt werden, sagte Textilminister Abdul Latif Siddique am Mittwoch vor Journalisten. Unterdessen stieg die Zahl der Todesopfer der Katastrophe auf über 800.

