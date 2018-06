Berlin (AFP) In Berlin hat am Mittwoch der Bau an der umstrittenen Verlängerung der Autobahn A100 begonnen. Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) gab gemeinsam mit Umweltsenator Michael Müller (SPD) den Startschuss für den rund 3,2 Kilometer langen Bauabschnitt vom Autobahndreieck Neukölln zur Anschlussstelle Treptower Park. An der Verlängerung der Stadtautobahn waren im Oktober 2011 in Berlin die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und Grünen gescheitert, weshalb die Berliner SPD nun mit der CDU regiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.