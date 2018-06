Berlin (AFP) Die Steuereinnahmen in Deutschland dürften in diesem Jahr um 2,8 Milliarden Euro niedriger ausfallen als zuvor erwartet. Das ist das Ergebnis der Frühjahrsprognose des Arbeitskreises Steuerschätzung, die das Bundesfinanzministerium am Mittwoch in Berlin bekannt gab. Der Bund muss demnach ein Minus von 1,8 Milliarden Euro verkraften, die Länder von 1,0 Milliarden Euro.

