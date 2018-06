Berlin (AFP) Die Steuereinnahmen in Deutschland dürften in diesem und den kommenden Jahren etwas niedriger ausfallen als zuvor vorhergesagt. Das ist das am Mittwoch veröffentlichte Ergebnis der Frühjahrsprognose des Arbeitskreises Steuerschätzung. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) äußerte sich gleichwohl zufrieden mit dem Schätzergebnis.

