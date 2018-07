Damaskus (AFP) Der Plan der Regierungen Russlands und der USA für eine baldige internationale Syrien-Konferenz ist auf Zustimmung gestoßen. "Dies ist die erste hoffnunggebende Nachricht in dieser Angelegenheit seit sehr langer Zeit", erklärte der Syrien-Sondergesandte von Vereinten Nationen und Arabischer Liga, Lakhdar Brahimi, am Mittwoch in Kairo. Syrien war indes den zweiten Tag in Folge nahezu vollständig vom Internet abgeschnitten.

