Hamburg (SID) - Trainer Thorsten Fink vom Fußball-Bundesligisten Hamburger SV kann im Duell bei 1899 Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) wieder auf Nationalspieler Marcell Jansen und Mittelfeldspieler Dennis Aogo setzen. Aogo ist am Mittwoch nach Kapselproblemen wieder voll ins Training eingestiegen, Jansen war nach einer Lebensmittelvergiftung schon Dienstag am Ball. Beide hatten beim 1:1 gegen den VfL Wolfsburg pausieren müssen. Innenverteidiger Michael Mancienne droht dagegen bis zum Ende der Saison auszufallen. Der Engländer hat nach wie vor muskuläre Probleme im Hüftbeugerbereich.