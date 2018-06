Sao Paulo (dpa) - Die FIFA macht sich weiterhin Sorgen um die rechtzeitige Fertigstellung der WM-Stadien in Brasilien. "Die technischen Teams der FIFA und des lokalen Organisationskomitees haben die strenge Überwachung der Arbeiten an allen verbliebenen sechs WM-Stadien verstärkt - nicht nur in Sao Paulo", hieß es in einer Mitteilung des Fußball-Weltverbandes an die amerikanische Nachrichtenagentur AP. Zuvor hatten die WM-Planer in Sao Paulo von Schwierigkeiten berichtet, die Arena bis zum vereinbarten Übergabetermin im Dezember 2013 fertigzustellen.

