Köln (SID) - Der ehemalige Fußball-Meistertrainer Udo Lattek (78) hat einen längeren Klinikaufenthalt hinter sich bringen müssen. Laut eines Berichts des Express verbrachte Lattek "mehrere Wochen" in der Inn-Salzach-Klinik in Bayern, die auf Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatische Medizin, Geriatrie und Neurologie spezialisiert ist. "Ja, mein Mann war in einer Klinik. Jetzt ist er aber wieder zu Hause. Ihm geht es besser", sagte Latteks Ehefrau Hildegard dem Express.

Der Grund des Klinik-Aufenthalts ist unklar. Udo Lattek kämpft bereits seit Jahren mit gesundheitlichen Problemen. 2010 erlitt er einen Schlaganfall, neun Jahre zuvor hatte er wegen eines Hirntumors operiert werden müssen.