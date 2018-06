Aden (AFP) Mutmaßlich mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida in Verbindung stehende Kämpfer haben am Mittwoch im Jemen drei Generäle der Luftwaffe getötet. Die Soldaten seien auf ihrem Weg zu dem strategisch wichtigen Luftwaffenstützpunkt Al-Anad in der südlichen Provinz Lahidsch erschossen worden, teilte das Verteidigungsministerium des Landes mit. Aus Kreisen der Armee hieß es, die Angreifer würden "verdächtigt, Al-Kaida anzugehören".

