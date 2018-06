Moskau (dpa) - Zur Beendigung des blutigen Bürgerkriegs in Syrien wollen Russland und die USA stärker an einem Strang ziehen. Man habe sich auf die Einberufung einer internationalen Konferenz verständigt, möglichst noch in diesem Monat. Das sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow nach einem Treffen mit seinem US-Kollegen John Kerry. Zu der Konferenz sollten alle an dem Konflikt beteiligten Gruppen aus Syrien kommen. Sie wollen die syrische Regierung und alle Oppositionsgruppen ermutigen, eine politische Lösung zu finden, sagte Lawrow der Nachrichtenagentur Itar-Tass zufolge.

