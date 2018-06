Heidenheim (dpa) - Drei Jahre nach dem rätselhaften Mord an der Bankiersfrau Maria Bögerl im schwäbischen Heidenheim sucht die Polizei die Täter in der Spielhallen-Szene: Die mutmaßlichen Täter könnten sich womöglich Spielhallen oder Gaststätten mit Spielautomaten in der näheren Umgebung aufhalten, wie die zuständigen Ermittlungsbehörden mitteilten. Sie müssten sich gut in der Gegend auskennen. Mehrere Männer stehen unter Verdacht, die Frau des damaligen Sparkassenchefs entführt und später ermordet zu haben.

