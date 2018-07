Amsterdam (dpa) - Die niederländische Polizei hat eine Suche nach zwei vermissten Kindern auf Deutschland ausgedehnt. Die Brüder Ruben und Julian würden seit Montagabend vermisst, teilte die Polizei mit. Der Vater der neun und sieben Jahre alten Jungen war am Montagabend noch bei einer Tankstelle in Beek im südniederländischen Limburg gesehen worden. Der Mann wurde tot gefunden und hat nach Angaben der Polizei Selbstmord begangen. "Wir schließen nicht aus, dass er mit den Kindern auch in der Region Aachen war", sagte Polizeisprecher Frank Hoen.

