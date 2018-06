Schönefeld (dpa) - Der Aufsichtsrat des Hauptstadtflughafens hat zurückhaltend auf die Idee reagiert, den Flughafen Schritt für Schritt in Betrieb zu nehmen.

"Es gibt nichts Beratungsfähiges, was der Aufsichtsrat bestätigen kann", sagte Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) am Mittwoch nach einer Sitzung des Kontrollgremiums in Schönefeld. "Herr Mehdorn braucht noch Zeit, um ein Konzept zu erarbeiten."

Der Flughafenchef hatte sich nach längeren Überlegungen festgelegt, den Neubau in Etappen zu eröffnen. Wowereit warf dem Bundesverkehrsministerium vor, eine zum jetzigen Zeitpunkt unnütze Debatte über die Teileröffnung lanciert zu haben.

