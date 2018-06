Schönefeld (dpa) - Die Betreibergesellschaft des neuen Hauptstadtflughafens bekommt erstmals eine Finanzchefin.

Auf der Aufsichtsratssitzung des Unternehmens, die am Mittwochvormittag begann, steht die Wahl der Betriebswirtin Heike Fölster auf der Tagesordnung. Zudem wird über den Plan von Flughafenchef Hartmut Mehdorn zur Teileröffnung des Neubaus beraten.

Mehdorn hatte sich vor kurzem darauf festgelegt, den Neubau in Schönefeld nicht an einem Tag in Betrieb zu nehmen, sondern in mehreren Etappen. Die Termine und der Kostenrahmen für die neue Variante sind aber noch unklar.

