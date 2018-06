Rust (dpa) - Der irische Sänger und Komponist Johnny Logan (58) hat seinen Frieden mit dem Eurovision Song Contest gemacht.

"Ich habe mich in den vergangenen Jahren über so manch absurden und grotesken Auftritt und Teilnehmer beim Song Contest geärgert", sagte er im Europa-Park in Rust bei Freiburg der Nachrichtenagentur dpa. "Auf der anderen Seite hat der Wettbewerb mit Loreen und Lena Meyer-Landrut zuletzt zwei große Sängerinnen als Sieger hervorgebracht." Er hoffe auf Qualität. "Es sollen die Besten gewinnen und nicht jene, die am schrillsten und lautesten sind."

Logan gilt mit drei Siegen als erfolgreichster Künstler des Song Contest. Die diesjährige Ausgabe geht am 18. Mai im schwedischen Malmö über die Bühne. "Ich freue mich darauf, denn zu Malmö habe ich eine besondere Verbindung", sagte Logan. 1992, beim letzten Song Contest in Malmö, komponierte er den irischen Beitrag, mit dem die Sängerin Linda Martin den Wettbewerb für sich entschied. 1984 war sie mit einem ebenfalls von Logan produzierten Lied Zweite geworden.

Als Sänger hat Logan 1980 und 1987 gewonnen. Er war damals mit den Titeln "What's Another Year" und "Hold Me Now" erfolgreich.

