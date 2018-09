Phoenix (dpa) - Eine 32-jährige Amerikanerin ist im US-Staat Arizona wegen Mordes an ihrem Liebhaber schuldig gesprochen worden. Die Urteilsverkündung in dem spektakulären Prozess wurde vom Fernsehsender CNN live übertragen. Der Täterin, Jodi Arias, droht die Todesstrafe. Die zwölf Geschworenen müssen noch über das Strafmaß entscheiden. Die brutale Ermordung des 30-jährigen Travis Alexander 2008 in seiner Wohnung sorgte in den USA für Aufsehen. Die Leiche wies tiefe Einstiche, Schusswunden und eine durchtrennte Kehle auf.

