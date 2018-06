Moskau (AFP) Ein Denkmal für den sowjetischen Diktator Josef Stalin ist in der ostsibirischen Stadt Jakutsk eingeweiht worden. Die Statue wurde einen Tag vor den Feierlichkeiten zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs enthüllt, wie die russische Nachrichtenagentur Interfax am Mittwoch berichtete. Stalin habe eine wichtige Rolle beim Sieg über das Nazi-Regimes gespielt, sagte der örtliche Sekretär der Kommunistischen Partei, Kasbek Taissajew. Das Handeln historischer Persönlichkeiten müsse "aufgrund der Ergebnisse und nicht anhand von Emotionen beurteilt werden".

