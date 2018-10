Rom (dpa) - Bei einem Schiffsunglück im Hafen von Genua sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Sie arbeiteten in einem Kontrollturm, den ein Containerschiff am gestern Abend aus zunächst ungeklärter Ursache gerammt hat. Zunächst war von mindestens sieben Toten die Rede gewesen, die Angaben wurden jedoch später korrigiert. Vier weitere Hafenmitarbeiter werden noch vermisst, vier Männer wurden verletzt. Alle Opfer arbeiteten in dem Kontrollturm, der nach dem Zusammenstoß zur Seite kippte und dann teilweise zusammenbrach. Die Unglücksursache ist noch unklar.

