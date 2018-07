Genua (dpa) - Ein Containerschiff hat einen Kontrollturm im Hafen von Genua gerammt und mindestens sieben Menschen in den Tod gerissen. Drei Hafenmitarbeiter werden noch vermisst. Vier verletzte Männer sind gerettet worden, so die Küstenwache. Warum der Frachter bei dem Routinemanöver vom Kurs abkam, ist unklar. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun unter anderem gegen den Kapitän wegen mehrfacher fahrlässiger Tötung. Alle Opfer arbeiteten in dem Kontrollturm der Hafenlotsen. Der Turm stürzte nach dem Aufprall teilweise ein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.