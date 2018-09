Berlin (dpa) - Thomas Bach wird für das Präsidentenamt des Internationalen Olympischen Komitees kandidieren. Der 59 Jahre alte IOC-Vize informierte in einem Brief den ausscheidenden Präsidenten Jacques Rogge und die restlichen Mitglieder von seinen Plänen, bestätigte das IOC. Morgen will sich Bach in Frankfurt/Main dazu erklären. Von seinen potenziellen Gegenkandidaten hat noch keiner den Schritt an die Öffentlichkeit gewagt. Die Entscheidung, wer als neunter IOC-Präsident die Nachfolge von Rogge antritt, wird am 10. September in Buenos Aires von der IOC-Vollversammlung gefällt.

