Sydney (AFP) Der Chef der neuen UN-Mission zur Untersuchung von Menschenrechtsverstößen in Nordkorea ist nach eigenen Angaben bereits kurz nach seiner Ernennung von zahlreichen mutmaßlichen Zeugen kontaktiert worden. "Es gibt viele Menschen, die mich bereits jetzt kontaktieren", sagte der frühere australische Richter Michael Kirby am Mittwoch dem Sender ABC in Australien. Diese lebten oft in Ländern der Region wie Japan, Südkorea oder Thailand.

