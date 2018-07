New York (AFP) Der US-Internetkonzern Yahoo würde einem Bericht zufolge gern seine Allianz mit Microsoft bei der Internetsuche aufgeben. Das Unternehmen versuche, den im Jahr 2009 abgeschlossenen und auf zehn Jahre angelegten Vertrag zu beenden - bislang erfolglos, berichtete die Tageszeitung "Wall Street Journal" am Dienstag. Yahoo hat in den USA die Microsoft-Suchmaschine Bing in sein Portal eingebunden. Die Einnahmen aus dieser Kooperation fielen aber noch geringer aus, als bei der zuvor eingesetzten und bereits wenig erfolgreichen eigenen Suchmaschine, hieß es in dem Bericht.

