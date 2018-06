Cleveland (AFP) Nach der Befreiung von drei seit Jahren vermissten Frauen in Cleveland haben die Ermittler Ketten und Seile in dem Haus entdeckt, in dem sie wahrscheinlich jahrelang festgehalten worden waren. "Wir können bestätigen, dass sie gefesselt wurden", sagte Polizeichef Michael McGrath am Mittwoch dem Sender NBC. Die 23, 27 und 32 Jahre alten Frauen und sowie eine in der Gefangenschaft zur Welt gebrachte Tochter waren am Dienstag befreit worden.

