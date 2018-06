London (AFP) Der Trickfilm-Pionier Ray Harryhausen ist tot. Der "König der Stop-Motion-Animation" starb am Dienstag im Alter von 92 Jahren in London, wie seine Familie mitteilte. Harryhausen schuf unter anderem die Spezialeffekte in den Filmen "Jason und die Argonauten" und "Kampf der Titan". Zahlreiche Hollywood-Größen zollten dem Verstorbenen Tribut.

