München (dpa) - Münchner Forscher haben erstmals Spuren einer Sternenexplosion in fossilen Bakterien entdeckt.

In den Resten eisenliebender Mikroben aus einem Bohrkern fand das Team der Technischen Universität München (TUM) ein radioaktives Eisenisotop, das nur in den sogenannten Supernovae gebildet wird.

Es sei die erste nachgewiesene biologische Signatur einer Sternenexplosion, teilte die TUM am Mittwoch in Garching bei München mit. Altersanalysen zufolge ist der Stern vor etwa 2,2 Millionen Jahren explodiert - etwa zu der Zeit, als der moderne Mensch entstand. Bei einer Supernova schleudern Sterne einen Großteil ihrer Masse ins All.

