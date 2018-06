Peking (dpa) - Die Autoverkäufe auf dem weltweit wichtigsten Markt China sind im April weiter gestiegen. Im vergangenen Monat wurden 1,44 Millionen Pkw abgesetzt und damit 13 Prozent mehr als vor einem Jahr, wie der Branchenverband CAAM mitteilte.

Damit wurden die Erwartungen leicht übertroffen. Dazu kamen noch knapp 400 300 verkaufte Nutzfahrzeuge, ein Plus von 15 Prozent. Damit legte der Pkw-Markt in China seit Jahresstart bislang um 16 Prozent zu. In den ersten vier Monaten wurden 5,86 Millionen Autos und rund eine Million Nutzfahrzeuge verkauft.

