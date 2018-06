Dhaka (AFP) Ein umstrittenes Sondertribunal in Bangladesch hat einen prominenten Islamisten am Donnerstag zum Tode durch den Strang verurteilt. Mohammad Kamaruzzaman sei unter anderem wegen Völkermordes schuldig gesprochen worden, sagte Generalstaatsanwalt Mahbubey Alam der Nachrichtenagentur AFP. Der Verurteilte gehört zur Führungsriege der fundamentalistischen Partei Jamaat-e-Islami, die während des Unabhängigkeitskrieges 1971 für den Verbleib der Region in Pakistan kämpfte.

