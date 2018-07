Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat an Christi Himmelfahrt nach einer zweitägigen Rekordjagd einen kleinen Teil seiner Gewinne abgegeben. Im ruhigen Handel fiel der Leitindex um 0,22 Prozent auf 8231 Punkte.

Der TecDax sank um 0,20 Prozent auf 943 Punkte. Der MDax legte um 0,13 Prozent auf 13 826 Punkte zu.

"Der bisherige Handelsverlauf im Dax ist wie erwartet lustlos", sagte Händler Andreas Lipkow von Kliegel & Hafner. "Feiertagsbedingt fehlen die Impulse durch Unternehmensnachrichten und zudem sind die meisten Marktteilnehmer zuhause geblieben." Am Freitag rechnet Lipkow wegen des Brückentags mit einem ebenfalls sehr ruhigen, impulsarmen Geschäft.

Die größten Kursbewegungen gab es an diesem Donnerstag wegen Dividendenzahlungen. Im Dax schütten der Sportartikelhersteller Adidas und der Baustoffkonzern HeidelbergCement ihre Dividenden von 1,35 Euro und 0,47 Euro aus. Daher wirkten beide Aktien nur auf den ersten Blick sehr schwach. Im MDax zahlen unter anderem der Handelskonzern Metro, der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub und Wacker Chemie ihre Dividenden.

Die Henkel-Aktie hielt sich nach ihrem Kurssprung von fünf Prozent am Vortag mit minus 0,01 Prozent stabil. Überwiegend positive Analystenkommentare in Reaktion auf die am Mittwoch vorgelegte Quartalsbilanz des Konsumgüterherstellers stützten. Die Commerzbank-Titel setzten ihre Talfahrt infolge negativer Analystenkommentare vom Vortag fort und verloren 1,78 Prozent.